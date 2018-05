Moderate islamistar erklærer siger i lokalval i Tunisia

utenriks

Ei valdagsmåling tyder på at Ennahda fekk 27,5 prosent av stemmene, ifølgje ein statleg TV-kanal i landet. Det sekulære partiet Nidaa Tounes ligg an til å få 22,5 prosent.

– Dette resultatet er ei påskjøning til det nye tolerante og demokratiske Ennahda, seier ein representant for Ennahda til nyheitsbyrået Reuters.

Ennahda sit i regjering saman med Nidaa Tounes, og det var på førehand venta at dei to partia ville gjere det best i lokalvalet.

At dette også vart resultatet, er viktig for den politiske balansen i Tunisia, ifølgje Ennahda-talsmann Imed Khemiri.

Valdeltakinga var likevel berre på 33,7 prosent, ifølgje valkommisjonen. Mange unge tunisiarar er misnøgde med høg arbeidsløyse og økonomiske problem som pregar landet.

Lokalvalet var det første i Tunisia sidan folkeopprøret i 2011, som bidrog til å utløyse den arabiske våren. Politifolk og soldatar stemte for ei veke sidan, mens andre tunisiarar gjekk til urnene søndag.

(©NPK)