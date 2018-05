Paraguay flyttar ambassaden til Jerusalem

utenriks

Nyheita om den paraguayanske flyttinga kjem like før USA opnar sin ambassade i Jerusalem 14. mai.

Paraguays president Horacio Cartes planlegg å reise til Israel for å flytte ambassaden enten 21. eller 22. mai, opplyser ein talsperson til Reuters.

16. mai vil også Guatemala flytte sin ambassade frå Tel Aviv til Jerusalem.

Palestinaranes president Mahmoud Abbas besøkte nyleg Venezuela der han møtte president Nicolás Maduro. Under besøket uttrykte Abbas bekymring for at fleire søramerikanske land ville følgje USAs eksempel.

– Vi håpar andre land på det amerikanske kontinentet vel å ikkje flytte sine ambassadar til Jerusalem, ettersom det strir mot internasjonale lover, sa Abbas.

Israel okkuperte Aust-Jerusalem under Seksdagarskrigen i 1967 og har seinare annektert området. FNs tryggingsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovleg.

Guatemala var saman med seks andre land dei einaste som stilte seg bak USA og Israel, då resten av FNs hovudforsamling vedtok ein resolusjon som kritiserer Trumps avgjerd om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovudstad.

