Meiner kommunen sviktar reiselivet

– Styret i Destinasjon Geirangerfjord fortviler over at Stranda kommune sviktar lokalt reiseliv. Stranda kommune er ved sidan av byane den største reiselivskommunen i fylket, og ein av dei største på heile Vestlandet. Likevel er Stranda kommune blant kommunane som bidreg minst til å utvikle reiselivet gjennom bidrag til destinasjonsselskap, heiter det i fråsegna.

Null kroner foreslått

Reisemålsselskapet viser til at rådmannen i budsjettet for 2017 å bruke null kroner - ingenting - på Destinasjon Geirangerfjord.

– Dette trass i at destinasjonsselskapet no har lagt ein ny strategi der hovudoppgåva er å sikre utvikling av heilårsturisme til området, noko Stranda kommune bør ha stor eigeninteresse av.

Strategi med solid støtte

Selskapet skriv vidare at strategien til Destinasjon Geirangerfjord har solid støtte frå Fjord Norge som representerer heile Vestlandet og frå Møre og Romsdal fylkeskommune, men Stranda kommune finn ikkje rom for å bidra til at sin lokale næring skal vidareutviklast.

– Dette til stor frustrasjon i bransjen som i følgje Fjord Norge har Nordens sterkaste merkevare innan reiseliv i form av Geiranger, heiter det i fråsegna frå styreleiar Harald Espeland og resten av styret.

Ordføraren vil vente

Sunnmøringen har bede om ein kommentar frå kommunen, og har berre fått følgjande:

– Eg har førebels ikkje noko svar på denne saka. Kommunestyret skal handsame søknaden gjennom budsjettsaka i morgon. Så får vi eventuelt kommentere det i etterkant, seier ordførar Jan Ove Tryggestad i e-post til lokalavisa.