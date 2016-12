Pynta gravemaskina til jul

Dagleg leiar i Stranda Anleggsservice AS, Sverre-Jan Rønneberg har sett maskina mellom det gamle huset og bustaden sin. Og Sunnmøringen har fått tilsendt bileta frå Svein Lunde som i går kveld var ute for å ta fullmånebilete.

Gravemaskinen er ein Volvo 210 B med 45 meter lysslanger med i alt 450 lys.

– Det var for å gje ekstra julestemning til dei som bur her. Dei fleste her bur på andre sida av dalen for meg, og dei har god sikt til gravemaskina, sier Rønneberg til at.no, som i går var først med å omtale saka.

Går ikkje ut over drifta

Stranda Anleggsservice AS har 14 tilsette, sju gravemaskiner, fem lastebilar, ein dumper og ein hjullastar. Oppdraga går mest i grunnarbeid på tomter, vegbygging og vatn/avløp, for privatpersonar, bedrifter og offentlege organisasjonar, fortel nettstaden.

Det går ikkje ut over drifta i selskapet at Volvo-en er utstilt med lys fram mot jul:

– Det er mi private maskin - gardsgravaren. Ho blir ikkje brukt mykje på denne tida av året uansett, så då passa det fint å pynte den, fortel Rønneberg til at.no.