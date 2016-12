Alle elevane har i desember hatt ein såkalla omvendt julekalendar, der dei har gitt ei gåve kvar. Rektor Bjørn Helge Nygård seier at elevane viser stor glede over å vere med å glede born som kanskje ikkje har det like godt som dei sjølve.

Les meir i juleavisa, Sunnmøringen 22. desember.