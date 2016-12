Rassikringa vart det store vendepunktet

Vegfarande skal heretter sleppe å møte rasstengt veg mellom Røyr og Hellesylt på fylkesveg 60.

– Uansett andre alternativ vil fylkesveg 60 vere eit naturleg nord–sør val for svært mange, seier ordførar Tryggestad.

Spesielt når dei får orden på «tarmen» gjennom Hornindal. Det er ei vegstrekning som førebels ligg i Sogn og Fjordane, men han er tydeleg på at vegen står høgt på prioriteringslista til Møre og Romsdal.

Ein stor dag

Ordføraren hugsar ikkje meir av opninga i 1962 enn det foreldra har fortalt, men det var ein stor dag.

– Det var utruleg viktig den gongen, men samstundes var rasfaren ei bremse for utviklinga. No er bremsa borte. Det vil få mykje å seie både for vidare satsing for næringslivet og for pendlarane. Svemorka vil i framtida bli eit kraftsenter for indre Sunnmøre, meiner ordføraren.

Det har vore mange stengde døgn og også nestenulukker, men den rasfarlege vegen har heldigvis ikkje kravd menneskeliv. Uvissa har ført til at mange har valt andre trafikkløysingar på vinterstid, men det vil endre seg, trur ordføraren. Han har hatt skrekkoppleving med trailerar som har kome siglande på hålska, men det har alltid gått bra.

Bed inn til folkefest

Stranda kommune bed inn til folkefest både i Ljøtunnelen og i Stranda sentrum komande laurdag. Fylkesordførar må byte ut saksa med kniv ved tunnelopninga. Det blir nemleg ikkje vanleg snor, men morpølse frå Ringdal.

Og det blir meir spekemat. På den etterfylgjande folkefesten med kaffi og kake i Stranda sentrum blir det lotteri. Det skal delast ut 500 gratislodd. Kvart lodd er ein pakke spekeskinke frå Stranda spekemat.

– Vegen vil binde Sunnylven og Stranda saman på ein heilt ny måte, seier ordføraren og rettar ei stor takk til alle som har hjelpt til.

Rassikringsmidlane vart det store vendepunktet for folk i eit rastruga område.

Les meir om rassikringsprosjektet i Sunnmøringen 15. og 22. desember.