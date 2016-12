Sette raud knapp på politikarane

– I eit av verda mest likestilte land blir ein av ti kvinner valdteken i løpet av livet. Vald er ikkje eit kvinneproblem, det er eit menneskerettsproblem, eit samfunnsproblem, eit demokratisk problem, eit likestillingsproblem, eit juridisk problem og eit folkehelseproblem. Utover den skam og skuldkjensle dei som er utsette for vald opplever, er dette ei belasting både for barn og familiar. Det er sagt at vald i nære relasjonar kostar samfunnet mellom 4 til 6 milliarder kroner i året, sa Kari Hauso Stadheim til kommunestyret torsdag.

Ho peika vidare på at når ein skammar seg over å ha vore utsatt for vald, uavhengig om det er valdtekt eller annan form for vald, er det ikkje lett å fortelje det til nokon og såleis få den hjelp ein treng for å kome vidare.

– Første skritt på vegen er difor å bryte tausheita og snakke om det. Dette er bakgrunnen for at N.K.S. i 2013 tok initiativet til Raud knapp-alliansen. Vald mot kvinner må vi bekjempe på tvers av religion, politikk og særinteresser. Bak Raud knapp-kampanjen Stopp vald mot kvinner står åtte organisasjonar.

Stadheim fortalde vidare at raudt er valt fordi raudt signaliserer stopp, samtidig som raudt er kjærleiken sin farge. Den raude knappen har fire hol. Desse fire hola symboliserer fire område vi meiner det er spesielt store utfordringer som ein må arbeide for å tette: Rettigheiter, Hjelpetilbod, Førebygging, Forsking.

– Sunnylven sanitetslag har allereie teke del i førebyggande arbeid. I både 2015 og 2016 var vi med saman med politi, helsesøstre og SMISO i møte med russen både på Stranda og i Sykkylven. Gjennom informasjon og utdeling av boxershortsar vart temaet russ og valdtekt sett på dagsorden. «Spør meg først» og «Eg tek ansvar» var slagord som stod på boxershortsane.

– Kampanjen var det Sanitetskvinnene i Møre og Romsdal som satte i gang og den er no vidareført. Initiativet er spredt til fylke over hele landet. Kampanjen har no fått namnet «Eg tek ansvar – ja betyr ja» og det er eit førebyggande tiltak som skal hindre valdtekt i russetida.

Eg har opplevd desse møta som gode og viktige møteplassar der informasjon og refleksjon over dei vala ein gjer i russetida og konsekvensar av desse blir sett på dagsorden.

Stadheim slo fast at sanitetskvinnene også stiller på i 2017.

– Ordføraren sa på eit tidlegare kommunestyremøte at han såg ei vinning i å sjå på nye måtar å kunne samarbeide med dei ulike frivillige organisasjonane på. Dette trur eg på, og eg håper utfordringa blir fanga opp og ført vidare.

Dei fleste av oss kjenner ei kvinne eller eit barn som har blitt utsett for vald.

Difor la det vise att i det politiske arbeidet og handlingsplanar at dette er ei sak som blir teke på alvor og løfta fram i Stranda kommune.

Raud knapp vil mobilisere til nulltoleranse for vald, sa Kari Hauso Stadheim før ho oppmoda alle til å vise støtte ved å bere ein raud knapp.