Fekk god respons på gåveaksjon

– Responsen har vore kjempegod, seier hotellsjef Janne Siem ved Stranda Hotell og dagleg leiar Aud Tomasgard Berstad i Stranda Frivilligsentral.

– Å få vere her og sjå ungar, foreldre og besteforeldre som kjem og legg gåver under juletreet har vore heilt fantastisk, seier Siem.

Heilt i starten av desember gjekk dei ut i Sunnmøringen og utfordra privatpersonar, bedrifter, lag og organisasjonar til å kome og legge julegåver til trengande under juletreet i resepsjonen på Stranda Hotell. Det var resepsjonssjef Line Løseth som hadde fått ideen etter å ha sett ein hotellkjede gjere noko liknande.

Det er første gong det har vore ein slik aksjon med innsamling til trengande innbyggarar.

Frå null til atten år

– Eg tende på ideen og hadde den oppe på eit postmøte i sosialtenesta, som vi er underlagt. Vi tenkte at det kunne gjelde for null til atten år. Eg ser at det har kome gåver til vaksne også, og det er berre fint, seier Berstad.

Hotellet har ope døgnet rundt alle dagar, og var ein fin plass å få levere gåvene, medan Stranda Frivilligsentral både tok imot tips om kven som kunne ha behov for gåver, og fredag overleverte gåvene vidare til kommunen si sosialteneste, som tek seg av vidare distribusjon rett over helga.

Einslege foreldre og andre

– Det er til dømes mange einslege mødre og fedre som ikkje har all verda. Og det blir kjekt for dei å kunne få eit par ekstra pakkar opp under juletreet, seier Siem.

– Mottakarane treng ikkje vere innom eit sosialkontor, eller eit slikt system. Det her kan vere for kven som helst. Og dei som var interesserte kunne vende seg til frivilligsentralen, seier Berstad.

Siem seier at barn som er i barnevernet kan få gjennom systemet, men at andre må ta kontakt med Berstad på frivilligsentralen. Berstad presiserer at fristen er måndag, fordi det ikkje blir så mange på kontora seinare.

Ny aksjon neste år

Både hotellet og frivilligsentralen ser det som svært aktuelt å gjenta aksjonen neste år, og då vil dei prøve å spreie informasjonen endå meir på førehand.

– Vi må få takke alle som har gitt gåver. Det er kjekt at så mange har gitt respons. Og vi ser at folk har lagt seg i selen med å lage til fine gåver med band og lappar, seier Aud Tomasgard Berstad og Janne Siem.