Fleire feirar jul på hytta

På oppdrag frå NHO Reiseliv har Kantar TNS spurt 1.118 nordmenn over 18 år om ferieplanane deira i jula. 23 prosent svarer at dei har planar om å reise bort i jula. Av dei er det sju av ti som reiser i Noreg. Av desse skal 39 prosent bruke heile eller deler av høgtida på privat hytte. Dette er ein auke på åtte prosentpoeng frå jula i 2015, viser undersøkinga.

Dei fleste reiser for å besøke venner og familie.

Høgare inntekter

– Familietradisjonar står sterkt i jula, og hytta er ein flott samlingsarena for familien i denne høgtida. Ønskjet om kvit jul er nok ein annnan grunn til at mange planlegg hyttetur. For reiselivsbedrifter ved hyttedestinasjonar betyr dette høgare inntekter, for eksempel ved at fleire går på restaurant og brukar skianlegga, seier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold i ei pressemelding.

Leiger bort hytta på Strandafjellet

På Stranda er det mange som leiger ut hyttene sine gjennom Stranda Booking AS når dei ikkje sjølve skal bruke hytta. Eigar og dagleg leiar Helge Ibrahim fortel til Sunnmøringen at Stranda Booking ser ein veksande mengde gjestar i jule- og nyttårshelga.

– Vi har mange hundre gjestar i jule- og nyttårshelga. Innrykket startar veslejulaftan og julaftan.

– Gjestane våre ønskjer seg så klart snø, men det er ikkje eit must, då mange vel å tilbringe nokre hygelege dagar på fjellet med familie og venner, seier Helge Ibrahim.