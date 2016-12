Fekk medalje etter lang teneste

Søndag 4. desember feira dei tilsette ved Hotel Union seg sjølve med personaljulebord.

– Personalsjefen vår Anne Giskemo fekk utdelt Norges Vel si medalje for lang og tru tjeneste – 30 år i same bedrift! Tusen takk Anne for fantastisk innsats gjennom desse åra, skriv hotellet på Facebooksida si.

Hotellsjef Finn Helge Nustad opplyser til Sunnmøringen at hotellet også hadde både 25-, 10- og 5-års jubilantar og også takka dei og resten av staben for ein flott innsats.