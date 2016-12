Video frå lanseringsfesten

Konferansier og songar Maria Holand Tøsse var hyrt inn til festen som samla om lag 100 menneske, blant andre ordførarane i Stranda, Stordal og Norddal.

Sunnmøringen vidareformidlar her skulen sin eigen video laga av Herman Lersveen.

Minister på besøk

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) var i slutten av november på besøk til skulen der han gjekk på restaurant- og matfag. Då fekk han ei kort orientering om ungdomsbedriftene der.

Ei av dei som snakka med statsråden var Katrine Mykløen Ødegård, dagleg leiar i Lokalmat UB. Ho fortalde om at bedrifta utviklar ein eigen app som ein kan laste ned gratis. Samarbeidspartnarar kan bli daglegvarehandelen.

App med eigne oppskrifter

– Der kan folk legge inn eigne middagsoppskrifter, kategorisert etter landsdelar. Og ein kan også legge til både bilde og video. Så kan ein dele oppskriftene med andre, fortalde Ødegård til Sunnmøringen i etterkant.

Ho opplyste også om at planen er at ho og læraren og kanskje andre elevar skal gjere UB om til eit aksjeselskap seinare. Ho har stor tru på behovet for å synleggjere lokal mat.

– I framtida blir det meir og meir at folk vil ha lokal mat. Ei undersøking viser at 78 prosent av nordmenn føretrekkjer lokalmat, sa Katrine Mykløen Ødegård.

Nedanfor er entreprenørskapslæraren si korte omtale av ungdomsbedriftene:

Zup UB

Bedrifta tilbyr ein sunn smoothie med gode og forfriskande smakar til både store og små, produsert av dei beste kvalitetsbæra frå Valldal.

Smelt i hjertet UB

Bedrifta skal produsere sunn sjokolade ved å redusere delen av metta feitt og erstatte den med sunnare feittsyrer av vegetabilske planter, og i tillegg erstatte sukkeret i sjokoladen med naturleg fruktsukker.

Rein Energi UB

Bedrifta skal marknadsføre rein kraft frå Stranda Energi med mål om å nå nye kundegrupper.

Lokalmat UB

Bedrifta er i gong med eit toårig prosjekt der dei utviklar ein nasjonal app for lokalmat.

Les om festen i Sunnmøringen torsdag 22. desember. E-avisa er no tilgjengeleg for abonnentar og kjøparar av dagspass.