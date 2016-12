Vetle gjekk 30 mil heim til jul

Like etter at han svinga av frå Ørskogfjellet med stødig kurs mot Liabygda, får Sunnmøringen kontakt med den spreke julegangaren på mobilen første gong. Han legg ikkje skjul på at det er lettare å få kontakt med oss, enn med føtene akkurat no.

Av 300 kilometer gjenstår det, i talande stund, 30 kilometer før målet og jula er nådd. Føtene har takla om lag fem mil om dagen. Vetle er litt usikker på om han hadde gjort det same ein gong til, men veit at meistringskjensla i kveld vil gje ein kraftig opptur.

Føtene går på autopilot

Det er fleire dagar sidan han slutta å ha venskapeleg kontakt med føtene. Dei går no på rein trass og draumen om eit varmt bad langt der framme.

Han har bore med seg alt av naudsynte saker som telt, primus, litt mat, mobiltelefon og powerbank til batteridrifta.

Mat og drikke er viktig på ein tur som dette.

–Nokre venlege sjeler har bidrege med cola frå tid til annan. Eit par burgarar har eg også berika menyen med.

Elles har kanskje tanken på julematen heime i Liabygda gitt inspirasjon til å fullende turen.

Seks dagar på føtene frå Trondheim til Liabygda nærmar seg historiebøkene og Vetle reknar med å nå målet sitt rundt klokka 21.

Ønskjer ny klokke

Han veit at julematen er sikra heime hos mor, men har eit ekstra juleønske; Ei klokka som viser riktig tid. Den han har hatt på turen har ikkje vore til å stole på, seier han med latter i stemma. Vi håper den viser riktig dato og at han er klar for julestemning i Liabygda.

SISTE:

Klokka 21:20 onsdag kunne Vetle løfte føtene i det vakraste julemotivet han har sett nokon gong; Skiltet med LIABYGDA i store bokstavar. På morgonen i dag torsdag seier han at adrenalinet i kroppen har takka for seg, og han klarer ikkje å stå på beina.

–Eg håpar å få kontakt med føtene utover dagen, seier en sliten, men lukkeleg julegjest.