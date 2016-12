God jul frå tropiske sør!

Kvar dag eit nytt paradis. Ein lang månad med sorglause timar i ei hengekøye, leik i bølgene, solbrent nase, fullstendig fråvær av mygg og den konstante kystbrisen.

Ja, tida med slit og reisefrustrasjon er i resesjon. Brasil sin kyst er slik ei ekstraordinær reiseoppleving at den går inn i rekneskapsbøkene våre med stort budsjettoverskot.

Vanskelege prioriteringar?

Vi nådde kysten rett nord for Rio de Janeiro i byrjinga av november. Mange meinte vi måtte stoppe i Rio, men med det gamle beistet bestemt vi oss for ikkje eksponere oss for mykje i storbyar der tempoet er skrudd opp gongar to.

Derfor peila vi oss inn på små fiskarlandsbyar og folketomme strender. Det har blitt mange av dei sidan. Pipa, Jericoacoara, Sao Miguel de Gostoso, Lençois Marahanese, Lagoinha, Salvador de Bahia, Canoa Cebrada..... Lista er lang.

Vi klarte likevel å besøke eit par kolonibyar så vi ikkje skulle gløyme heilt førre kapittel. Olinda var den absolutt vakraste med sine steinbratte bakkar, skarpe fargeleik på husa og det smaragdfarga havet i bakgrunnen.

Ein annan type utfordring

Nye ”vanskar” banka på døra. Marginale såleis samanlikna med førre kapittel.

Kveldstur på jakt etter gigantskilpadder iført snorkelmaske – sandstormen var altså for sterk. Ein hund stelte vårt to dagar gamle brød (ein luring!).

Grave bilen ut av sanddyner. Fylle opp vår argentinske gassflaske i rein Macgyver-stil. Ikkje minst, ei gjennomtrengande rekelukt inne i bilen, etter eit lite uhell. Den gamle krokodilla? Den har vi slutta å snakke om.

Prisverdig underhaldning

Den vidare førestillinga var stjernespekka. Sandsteinfjell med ein supermåne som kasta ville skuggar over dei mangefarga formasjonane, og der havet og dei endelause strendene blei foreinte i eit forrykande show.

Den enorme kystørkenen med sine ferskvassjøar som reflekterte dei kvite sanddynene. Leirbad i bortgøymde krokar av eit av dei største elvedelta i verda.

Ikkje blei livet verre av å tilfeldigvis hamne midt i ein jazzfestival blant sandfjell og kitesurfarar der bossanova-tonar la seg som sukker rundt auga.

Der gitarlegender, hippiar og fiskarar skapte sitt eige univers. Eit lenge etterlengta kulturpåfyll med gratis inngang i tillegg; det likar sunnmøringen.

Mot nye destinasjonar

Og no er det herlege strandlivet er over. Neste bit ser mistenkeleg keisam ut, men vi har starta dei mentale førebuingane.

Vi skal krysse Brasil frå kyst til Bolivia si grense i ei nærmast strak linje der målet er å komme seg så fort til neste B-land som mogleg.

To grunnar forklarar hasta. Vi må ut før vårt visum foreldast, og vi har eit potensielt ”julebesøk” å hente på flyplassen i La Paz. Vi håpar altså på medvind og godt føre. Palmelivet og østersfrukost er over for denne gong. Ein svært annleis kultur står på ynskjelista, og eg trur vi har vore tilstrekkeleg snille til at den blir oppfylt.

God jul!