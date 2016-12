Mange gir uttrykk for ei sterk kjensle av å vere åleine, langt borte frå sine kjære.

Eg har nokre gonger prøvd å dele litt av denne smerta med dei. Under slike opplevingar har tanken på Guds eksistens talt til meg. Gud er også deira Gud etter som han har skapt dei. Dei har jo Gud med seg. Skapt i Guds bilete er han trufast mot alle.

Ingen er Gud uvedkomande. Han solidariserer seg med dei, ja, blir ein av dei. Gud får eit ansikt i desse. Dei er integrerte i Gud og dermed også med oss. For Jesus seier: «Det de har gjort mot ein av mine minste, det har de gjort mot meg».

Den som ser til ein sjuk, framand, naken, i fengsel eller i trengsle, han gjer det for Gud. Gud gjer seg sårbar for andre sitt beste. Difor gjer Gud dommen så streng for dei som aldri ser den som er åleine. Spørsmålet, som blir stilt til forsvar: «Når såg vi deg sjuk, i fengsel eller naken?» vil prelle av hos Gud.

Frå den stunda Gud vart fødd, er det ikkje tvil: Gud kjem til kvar og ein av oss. Ingen er utelaten. Han kjem oftast til dei svake og dei som er åleine. Banalt sagt kanskje, men like fullt sant, han er her for alle. Ingen av oss er åleine.

Det er litt vanskeleg å tenkje seg det fullt og heilt, at Skaparen av universet vart eit lite barn. Kanskje han i barnet ville vise kor vakkert og komplisert starten på livet er? Han har jo utvikla det alt saman.

Han viser fram sitt meisterverk; skapinga av nytt liv. Der, i det vakre og fullkomne får vi sjå skaparverkets krone, mennesket. I Davids salme 8 står det om mennesket: «Du gjorde han lite ringare enn Gud. Med ære og herlegdom krona du han».

Så stort er eit menneske. Litt mindre enn Gud. Og i denne skapnaden kjem Gud sjølv til verda. For all tid og i all æve knyter han seg til oss menneske, det finaste han har skapt. Han må like oss, ja, beint ut elske oss!

Dette barnet vi ser, er også Gud! Gjenkjenneleg, men likevel så uutgrundeleg forskjellig frå oss. I barnet ser vi gåta Gud. Kvifor viser Gud seg slik?

Det er Guds val. I korte glimt såg læresveinane guddommen i han.

«Vi såg hans herlegdom» skreiv augevitnet Johannes Oppvekkinga av Lasarus var eit mektig underverk. Det skulle vise fram til Jesu eiga oppstode frå dei døde.

«Er Gud for oss, kven er då imot oss?» skriv Paulus. «Ingen ting kan skilje oss frå Guds kjærleik i Jesus.» skriv Paulus.

«Korkje død, angst, fare, nakenskap eller sverd skal kunne skilje oss frå Guds kjærleik i Jesus Kristus». I det vesle barnet eig vi håpet og framtida. Han fekk namnet «Immanuel». Det tyder: Gud med oss. Med våre ord: Vi er ikkje åleine.

Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn

og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn!

Det er ei fremmed bolig, du har den sjølv jo kjøpt,

så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt.