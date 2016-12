Matspalta: Jul 2016

Tradisjonane er kulturarven vår, og den meiner eg at vi skal halde på. Der er nokre grunnpilarar som bør få stå støtt, sjølv om samfunnet utviklar seg. Akkurat slik som at for meg som er sunnmøring, er det pinnekjøt som er pilaren i måltidet på julekvelden.

Måltidet er knytt til familien, og geografien til røtene våra.

Difor blir det også mykje som er ulikt, sjølv om ein bur i same bygd.

Er der komen ny geografi inn i familien i år, kanskje enda ei gryte må få plass i kokelogistikken?

Mor mi er trønder, så svineribbe må på bordet, i tillegg til sunnmørsk pinnekjøt. Svineribba er godt krydra med ingefær slik som mormor frå Oppdal brukar. Pinnekjøtet er dampa og bresa i steikeomn rett før servering.

Familien til sambuaren min ættar frå Breim og Stadlandet. Derifrå har vi kålstuing og mjukebrød.

Mjukebrød er ei potetlefse som dei frå gamalt av brukte til å pakke inn feittet på pinnekjøtet, då blei det meir delikat og ete.

Tida er sterkt knytt til familie, vener, samhald og måltida.

Matspalta: Juletapas Jula er ei tid for overflod, matbordet er velfylt til kvart eit måltid. Har vi gjester til bords, ja då må vi lage litt ekstra? Vi kan jo ikkje gå tom for noko.

Kanskje difor er jula for nokre også vond?

For meg er det andre året eg donerar pengegåve til Kirkens Bymisjon. Pengane går til å glede dei som ikkje har det så bra, med eit godt varmt måltid i juletida. Den gåva skal bli ein tradisjon.

Eg beundrar dei som også opnar heimane sine for framande på julekvelden.

Det er så raust at det ikkje kan målast i ord.

Det å dele er ein viktig del av jula, og få kjenne på at ein er takknemleg, både for stort og smått i livet.

Oppskrifta i dag er lita og enkel, men kan gi god varme og stor glede ved å dele. Eg lagar denne litle julekvelden, då veit eg vener og familie kjem innom.

Endelig er ventetida her! Adventstida er ei herlig tid, om ein tek seg tid til å nyte førebuingane.

EPLEGLØGG

1 l. eplejuice

1 l. druejuice eller liknande

1 stang kanel

20 heil nellikspikar

1 ts kardemomme

skiver av eple og appelsin

La gløggen trekke i 30 min.

Server med frukt, nøtter og roleg julemusikk.

Med ønskje om ei god, kvit og fredeleg jul!