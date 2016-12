Blant dei beste kokebøkene i år

– Eg er veldig glad og stolt, og audmjuk over å få vere på lista saman med namn som Trine (Trines Matblogg, Norges største matblogg), Ole Martin Alfsen og Tom Viktor Gausdal. Og ikkje minst min gode venn Colin Eick, seier Ellen-Beate Wollen til Sunnmøringen.

Boka er ute i fjerde opplag.

Wollen trur at noko av årsaka til at boka har selt så bra er at temaet ville vekster og mat frå naturen treff godt.

– Det viser ei stor, og aukande interesse for naturleg mat, og ikkje minst norske råvarer, seier Wollen til Sunnmøringen.

Laga rognebærblad-is på TV Tysdag kveld var det premiere på NRK sin nye serie «Naturligvis». I den første episoden tok dei turen til Stranda.

Vil ha norske kokebøker

NRK skriv at norske kokebokforfattarar dominerer matboksalet før jul. Kokebøker som er omsett frå utanlandske språk er nærast fråverande frå dei 15 mest selde bøkene i 2016, ifølgje statistikken til Bokhandlerforeningen:

Dette er dei 15 mest selde kokebøkene i år:

1. Trines mat 2 (Trine Sandberg)

2. Trines mat: favoritter og ukemenyer (Trine Sandberg)

3. Hverdagsmat: Middag for alle (Ole Martin Alfsen)

4. Kokkelære (Tom Victor Gausdal)

5. Gratis mat: 50 ville og velsmakende vekster (Ellen-Beate Wollen)

6. Ølbrygging fra hånd til munn (Colin Eick)

7. Slikkepott (Lise Finckenhagen)

8. Det søte liv (Kristine Ilstad)

9. Fisk og Vin (Toralf Bølgen)

10. Verdens beste familiekokebok (Kjartan Skjelde)

11. Godt for magen: Matglede med lavFODMAP (Julianne Lyngstad)

12. En ny start (Berit Nordstrand)

13. Ingrid ber til julefest (Ingrid Espelid Hovig)

14. Eltefritt brød og himmelske kaker (Ina-Janine Johnsen)

15. Iskremfabrikken (Eyvind Hellstrøm)