Jul på Gran Canaria

Gran Canaria er ein populær stad for nordmenn, med Sjømannskirke i den solrike byen Arguineguin, der 100.000 nordmenn er innom ”kjerka” gjennom vintersesongen.

Under julefeiringane kjem gjerne kring 300 personar, og det vert liten plass for juletreet. Då presten meinte at juletreet måtte flyttast ut under stjernehimmelen, svarte borna; ”Ja, det er bra. For då får julenissen kortare veg”. Sidan er det blitt på den måten.

Sjømannskirka lagar gudstenester på ”Norskeplassen”oppe på fjellet, dit det er over ein time å gå på ”stiane”, under sol og blå himmel. Ved tilstelninga den 11. desember hadde over 200 nordmenn funne vegen dit.

Øystein Braaten, som er leiar og prest på Sjømannskirka, er ein kjend prest for folket i Sykkylven, Stranda og i Ålesund. Han hadde fin gudsteneste for dei mange frammøtte, med god hjelp av Eli. Det smakte godt med kaffe og kaker før spaserturen heimover.

No sender vi helsingar frå den populære øya ute i Atlanterhavet

Merry Christmas and Happy New year til alle kjende på Stranda