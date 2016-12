Turist-boom i Møre og Romsdal

Som Sunnmøringen har meldt tidlegare, har 2016 vore eit godt år for reiselivsnæringa.

– Vi er kanskje mest kjent for nord, fjord og fjell, men vi har fantastiske opplevingar og tilbod over heile Norge. Vi ønskjer fleire turistar, som legg igjen meir pengar. Då må vi løfte fram helie landet, seierr reiselivsminister Monica Mæland i ei pressemelding i romjula.

Rekordår for reiselivet

Overnattingstall fra SSB viser at 2016 blir et rekordår for reiselivet. Hittil i år har det vore ein vekst på 11 prosent i utanlandske turistar, målt i tal gjestedøgn. Tar ein med norske turistar i utrekninga har det vore ein vekst på fem prosent totalt på landsbasis.

Nordmenn er den største turistgruppa, men også fleire utanlandske turistar legg ferien til Norge. Veksten i utanlandske gjestedøgn er størst i Tromsø-regionen.

God vekst i Møre og Romsdal

Sunnmøringen presenterte i oktober tala som næringsministeren viser til i pressemeldinga når det gjeld auke i utanlandske turistar. Møre og Romsdal kan vise til ein vekst på 18 prosent, målt i utenlandske gjestedøgn. Tar ein med norske turistar i reknestykket, har veksten totalt voe på sju prosent.

Tala frå SSB gjeld overnattingar frå januar til og med oktober, og omfattar dermed dei viktigaste reiselivsmånadane.

Reiselivsmelding på nyåret

– Reiseliv er ei viktig næring for framtida. I løpet av det siste året har eg møtt reiselivsbedrifter frå Svalbard i nord, til Kristiansand i sør. Vi har fått mange innspel til den nye reiselivsmeldinga, som vi skal legge fram på nyåret, seier Mæland.

FN-organisasjonen for reiseliv (UNWTO) dreg fram tre forhold som har påverka internasjonale reiser i 2016:

Vekslingskurs: Både euro og dollar har vore sterke i den internasjonale valutamarknaden. Den norske kronekursen har vore låg i forhold til både dollar, euro, dansk og svensk kroner, noko som har vore gunstig for norsk eksport.

Fylka med høgast vekst

Fylke, Tal utanlandske gjestedøgn, (Vekst i prosent)

Troms 396776 (32 %)

Svalbard 49564 (23 %)

Hedmark 278644 (22 %)

Møre og Romsdal 482655 (18 %)

Sogn og Fjordane 658084 (15 %)

Buskerud 599619 (15 %)

Nord-Trøndelag 97966 (15 %)

Østfold 105080 (14 %)

Nordland 514315 (12 %)

Hordaland 1287867 (12 %)

