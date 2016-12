Ferjeselskapet berga dåpsgudsteneste

Glad og fornøgd kom han til Liabygda ferjekai på Gravaneset for å ta ferje klokka 11. Gudstenesta med heile tre barnedåpar skulle begynne klokka 12. Men det presten ikkje hadde tenkt på var at det var julerute.

Ein telefon til kapteinen på MF Sykkylvsfjord vart oppløftande.

– Det er ein avtale mellom meg og Fjord1 om ein ekstra tru frå Liabygda på julaften slik at eg kan rekke å ha to gudstenester på Stranda. Men første juledag var ikkje planlagt. Då eg ringde, snudde dei seg rundt og sa "vi er på jobb likevel, så vi kjem". Det var veldig flott, seier vikarierande sokneprest Finn Arne Roaldsnes til Sunnmøringen.

Kyrkjelyden og tre dåpsbarn venta

Roaldsnes, som bur på Vestnes, er glad for velviljen frå ferjeselskapet. Ekstraturen klokka 13 julaftan gjer at han kunne ha to gudstenester på julaften og likevel nå heim til feiringa i skapleg tid. Og både presten og dei 120 frammøtte sette pris på ekstraturen første juledag.

– Det vart stor glede for at presten kom fram i tide. Så det er ei juleforteljing dette. Neste ordinære ferje gjekk ikkje frå Gravaneset før klokka halv eitt, og då måtte dei eventuelt ha utsett gudstenesta ein time, eller noko sånt. Eg hadde heller ikkje kome i fram i tide ved å køyre rundt via Sykkylven.

Nøgd med frammøtet i jula

Julaften var det 120 menneske på den første gudstenesta på Stranda medan den andre samla heile 330 menneske. I Liabygda tidlegare på dagen var det heilt fullt, utan at presten har det eksakte frammøtetalet.