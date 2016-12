– Vis varsemd med fyrverkeri

– Viss verprognosane slår til får vi kraftig vind inn over Sunnmøre ved inngangen til det nye året og det kan skape mange farlege situasjonar i forbindelse med bruk av fyrverkeri, åtvarar stabssjef John Kåre Flo for Sunnmøre i Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

Dersom verforholda blir så ille som prognosane kan sjå ut til, oppfordrar stabssjefen folk til å la vere å bruke eige fyrverkeri.

– Nyt då heller profesjonell oppskyting av fyrverkeri fra Stornespiren i Ålesund kl 20.00, Valderøya kl 19.30 eller på Glomset ved midnatt, seier Flo.

– Skulle du finne at vinden ikkje er sterkare enn at du kan ta sjansen på å sende opp eige fyrverkeri, så må det visast den største varsemd og dei generelle fyrverkerireglane må bli følgde. Lat ikkje nyttårsaftan i år bli noko som blir hugsa som noko anna enn hyggeleg, seier politiets stabssjef for Sunnmøre.