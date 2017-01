Allsidig og erfaren mediemann vikarierer i Sunnmøringen

Sidan 8. desember har ålesundaren, med austlandsk bakgrunn, vore vikar for ein sjukmeld journalist. Jon Henriksen har lang fartstid som journalist i radio, TV og avis.

– Den første avisjobben hadde eg i Sunnmøre Arbeideravis. Då var det blant anna spennande å få bruke mørkerommet med kjemikaliar og lys, fortel Henriksen.

I kjellaren heime har han bygt studio for lyd og bilde. Og der har han laga fleire hundre tv-program for NRK. I seinare tid har han jobba eit par år ved distriktskontoret til Røde Kors, der nokre av oppgåvene gjekk på fotografering og videofilming.

Evna til digital formidling har også kome tydeleg fram i Sunnmøringen. Fleire proffe videoar ligg ute på nettsida, og meir er i kjømda:

– Eg har ein tendens til å bli engasjert i arbeidsplassar og folk som eg jobbar saman med. Då eg jobba i eit taxiselskap laga eg ein musikkvideo til selskapet. Og no er det på trappene ein video med eigenkomponert Sunnmøringen-song, fortel den musikalske mannen som også har livnært seg ved å spele på trommer.

– Grunnen til at eg sa ja til å jobbe nokre veker som vikar i Sunnmøringen var mest for å jobbe saman med svigerdottera mi, Renate. Samtidig trur eg at det er utfordrande å jobbe i ei lokalavis og at ein kjem nær publikum, seier han.