Gjer fortid, notid og framtid til kulturtid på familiegarden.

Før jul blei dei siste papira ordna slik at ho eig garden på Kjølås på Stranda. Gerd Johanna Leira bur til vanleg i Paris og livnærer seg som skodespelar, instruktør, omsettar og event-administrator. No vil ho skape nytt liv på garden som morfar hennar, Gerhard Kjølås bygde garden, og som seinare onkelen Norvald Kjølås dreiv.

Leira har av store planar for drifta av garden; Gjenplanting av vekstar som hadde sin plass her. Arrangere utstillingar, teaterframsyningar og konsertar. Kunstnarar å bu og jobbe her, med eigne prosjekt. Ho vil og leggje til rette for å bruke den fantastiske naturen i området, og formidle den tradisjonelle matkulturen frå heile regionen.

