Folkemøte i Geiranger

Bakgrunnen for folkemøtet, er at det for tida går føre seg eit arbeid for å sjå på skulestrukturen i Stranda kommune. Liabygda hadde folkemøte om temaet før jul i fjor.

I fjor haust vart det oppretta arbeidsgrupper i bygdelaga i Sunnylven, Liabygda og Geiranger for å greie ut ulike alternativ for skulestruktur. Arbeidet er ei bestilling frå formannskapet, og skal handsamast politisk på vårparten i år.

Ordførar, rådmann og kommunalsjef for oppvekst deltek på møtet, som blir heldt i gymsalen til Geiranger skule og barnehage. Det vert lagt opp til drøftingar og høve til å kome med innspel i møtet.