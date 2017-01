Mange tar kontakt etter å ha sett Fyrtårn på NRK1

– Eg har fått mange reaksjonar på "Fyrtårn". Folk som er pårørande og har opplevd noko av det same som meg og mannen min har skrive til meg og sendt sms. Det er ikkje så lett å snakke om; når livet endrar seg i løpet av eit sekund. Men det er mange som har liknande opplevingar og då følest det meiningsfylt å dele, seier Margreth Olin til Sunnmøringen.

Fortel om sjokk og håp

I programmet, som kjem i reprise søndag kveld, fortel filmskaparen frå Stranda om då hennar kjære mann, Roy, fekk hjerneslag medan ho heldt på å arbeide med filmen "Mannen fra Snåsa".

Dei to kvinnene møtest på Bastøy fyr utanfor Horten. "De finner godhet og håp der mange bare ser ondskap og håpløshet, skreiv NRK i førehandsomtalen. Konseptet i serien har vore at to menneske kjem saman på fyrtårnet og fortel kvarandre sterke historier frå livet. Livsvisdomen frå samtalane deira på fyret skal bli skrivne ned på ei tavle og bli lagt i ei flaske, som blir kasta på havet.

– Vil ha kontakt med Lindis

– Eg møtte Lindis Hurum for første gang på denne innspelinga. Ho jobbar i felt for Leger uten Grenser. Ho har jobba blant jordskjelvramma i Haiti, folk på flukt i Den sentralafrikanske republikk, ebolapasientar i Liberia og redda menneske opp frå overfylte båtar i Middelhavet. Lindis er ein uredd eventyrar. Det var veldig inspirerande å snakke med henne. Vi kjem til å ha kontakt vidare og kanskje gjere noko saman ein dag, fortel Margreth Olin.

HER KAN DU SJÅ PROGRAMMET "FYRTÅRN".

Premiere for "Barndom"

Ho var elles intervjua i Sunnmøringen torsdag 8. januar, og fortel at det etter oppslaget i Sunnmøringen er nokre kinoar på Sunnmøre som har tatt kontakt og ønskjer besøk i samband med visning av filmen "Barndom". Som Sunnmøringen skreiv torsdag, har filmen premiere over heile landet 3. mars.