Etterlyser DAB-dekning i Sunnylven

I brevet som er sendt med kopi til Stranda kommune, går det fram at internettdekninga heller ikkje er tilfredsstillande, slik at nettradio er eit dårleg alternativ.

– For Sunnylvsbygda er radio svært viktig i beredskapssamanheng. Ved eventuelt ras i Åkneset vil Sunnylvsbygda bli heilt isolert i lang tid. Bygda kan og i periodar bli isolert på grunn av snøskred. Om sommaren er det mykje turistar i området.

– Vi som bur i området vil med dette be om at det blir sett opp radiosendar som sender DAB-signal øvst i Sunnylvsbygda, og at denne blir sett i drift frå 8. februar 2017.

Sjølv om vi har hatt grei dekning med P1, har vi i alle år hatt dårleg dekning med P2. No finn vi oss ikkje i at slik forskjellsbehandling vert vidareført i det nye sendesystemet. Vi betalar trass alt same NRK-avgift som andre borgarar og burde også ha krav om eit likeverdig tilbod, heiter det i brevet «med helsing oss som bur Ovei Berga».