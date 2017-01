Spelemiddel til Stranda

Spelarar i Norsk Tipping kan velje at fem prosent av summen dei spelar for skal gå til eit lag eller ein foreining lokalt.

Til saman 306 givarar står såleis bak summen 178.363,85 som Stranda Idrottslag blir tildelt denne gongen. Nummer to på lista er Stranda Røde Kors der 153 givarar har bidrege med i alt 45.186,79 kroner.

Tredjeplassen går også i år til Sunnylven Idrottslag som no får 24.106,54 kroner frå 96 givarar.

Sjå fordelinga av grasrotpengar i Stranda Her lista over kva summar lag og foreiningar i Stranda får frå Grasrotandelen 2016. Tabellen viser også kor mange spelarar som har prioritert dei enkelte laga.

Totalt er det 40 ulike lag og foreiningar som får glede av at medlemmer og sympatisørar i Stranda har valt dei som mottakarar av Grasrotandelen.

Om talet på grasrotgivarar avspeglar kor mange knytt til det enkelte lag som er ivrig til å tippe, er ikkje godt å seie. Men potensialet for større inntekter er i alle fall tydeleg. Nesten to millionar menneske spelte hos Norsk Tipping i 2016, medan berre halvparten er registrert som givarar.

Prosenten kan bli auka

Ordninga med grasrotmiddel blei innført i 2009 for å sikre inntekt til lag og foreiningar.

No har regjeringa foreslått å auke Grasrotandelen frå fem prosent til sju prosent av Norsk Tippings omsetning.

– Med andre ord vil dei at sju kroner av kvar hundrelapp skal gå direkte til lag og foreiningar. For 2016 ville det ha betydd 627 millionar kroner i staden for dei 448 millionane vi nettopp har utbetalt, fortel Tonje Sagstuen, direktør for samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping.