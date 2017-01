Har fått svar om DAB i Sunnylvsbygda

Sunnmøringen har både på nettet og i papiravisa torsdag 12. januar fortalt om underskriftaksjonen i Sunnylvsbygda. 24 innbyggarar øvst oppe i bygda har klaga til NRK på manglande dekning, noko dei meiner blant anna vil gå ut over beredskapen. Dei har derfor kravd at det blir sett opp sendar slik at bygda får DAB-signal frå FM-nettet i Møre og Romsdal blir sløkt 8. februar.

– Vi har no fått tak i dei som har teknisk kompetanse innanfor dette systemet. Norkring ringte meg etter at eg hadde masa på NRK. Når det gjeld Sunnylvsbygda og dei problema som er der så er dei allereie kjent, og registrert som eit fenomen dei har tenkt å løyse. Dei jobbar på spreng, som han sa han som ringde, for å nå målet om at Sunnylvsbygda skal ha dekning når FM-sendarane blir kopla ned, fortel ordførar Jan Ove Tryggestad.

Etterlyser DAB-dekning i Sunnylven I alt 24 personar øvst i Sunnylvsbygda har skrive under eit krav til NRK om at det blir sett opp ein sendar for DAB-signal.