Kommunetoppar dreg til Malmø

– Eg trur ikkje det er ein einaste kommune på Sunnmøre som ikkje er representert i det heile, seier ordførar i Stranda og styreleiar for regionrådet, Jan Ove Tryggestad Tryggestad.

Han opplyser at det er over 30 personar som måndag 16. til onsdag 18. januar skal besøke Malmø kommune og nokre av dei danske kommunane på den andre sida av Øresund.

Skal lære om digitalisering

– Digitalseringa kjem som ei bølgje inn over oss over heile landet. I den samanheng har vi på Sunnmøre blitt einige om å etablere ein studietur for rådmenn og ordførarar. Vi reiser blant anna til Malmø og ser på det som har skjedd i Sverige. Der har dei kome betydeleg lenger enn i Norge, seier han.

Først og fremst skal dette vere ein tur for å auke kunnskapen omkring digitalisering. Men det er også eit element av å kna litt betre saman ordførarkorpset. Mange av dei gamle ordførane som var med på studieturar i prosessen knytta til kommunereforma, er skifta ut. Det er også nokre nye rådmenn. Så i realiteten er det nesten eit nytt ordførarkorps og ein del nye rådmenn også.

– Vi brukar turen til å først og fremst søke fagleg påfyll, men også til å bli betre kjent med kvarandre, seier Tryggestad.

Digital revolusjon

Delegasjonen flyg til København, og skal også vere i møte der. Men overnattiinga er i Malmø, på den andre sida av Øresund.

– På kva måte har Malmø og dei andre kommunane de skal besøke kome lenger i digitaliseringa?

– Det er spesielt i forhold til bruk av tenknologi i alt frå pleie og omsorg til skule, og til teknisk. Dei har også kome mykje lenger i forhold til demokratiseringsprosessar, og i bruk av digitale hjelpemiddel i politikarrolla. Kort og godt er det heile den kommunal portefølgja, og inntoget i høve til det faktum til at vi går inn i ein liten digital revolusjon.

Nettbrett til heimesjukepleia

Styreleiaren nemner prosjekt knytt til såkalla smartare tenking og til Big data som næringslivet ropar høgt om. Dette er akkurat like aktuelt for offentleg sektor anten det gjeld innkjøpssamarbeid, planlegging eller andre ting. Det handlar om å ta i bruk den nye digitale verda med dei hjelpemiddel som den representerer.

– Då vi tok i bruk nettbrett for heimesjukepleia så var det ein liten revolusjon. Vi var ganske tidleg i Stranda fordi vi hadde høyrt om andre kommunar som hadde gjort det. For oss var det heilt nytt, men det var ein kjempesuksess frå dag ein. Vi sparer kroner og øre og vi får meir tid til dei det gjeld, altså pasientane. Forhåpentlegvis blir vi også meir effektive i heile tenesteytinga i den sektoren. Og dette er berre eit lite eksempel på kva vi kan oppnå, seier Jan Ove Tryggestad før han dreg av stad.