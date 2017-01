Politiet bøtela på Strandafjellet

Politiet i Møre og Romsdal sende via Twitter ut følgjande melding kvart over eitt eitt søndag ettermiddag: "STRANDAFJELLET. Svært stor utfart til fjellet og mye parkering på Fv.60. Politiet på stedet. Parkeringsbøter blir utferdiget" (sitat slutt).

Måndag opplyser lensmann Jon Tommy Flo, som var ein av politifolka på oppdrag, til Sunnmøringen at det berre var tale om ei enkelt bot. Det var til ein bil som hadde parkert på busslomma på Roaldssida ved skisenteret. Langs fylkesvegen er lov å stå, så sant ein følgjer skilta.

Ok langs fylkesvegen

– Det er parkering på busslommer som vi reagerer på. På fylkesvegen er det anledning til å parkere. Der er parkeringa avgrensa med skilt i begge retningar, seier Flo.

Han understrekar at det er viktig å halde opne busslommene både for bussane og for korte av- og pålessingar.

– Skisenteret har sitt fulle hyre på det jamne med å jage folk som parkerer der, slik eg forstod det.

Viktig å ta det med ro

Lensmannen legg til at det er svært viktig å ta det med ro når bilar passerer skisenteret, spesielt på slike dagar der det er svært mange folk og bilar på fjellet.

– På vanlege dagar når parkeringa berre er inne på plassen, er heldigvis både kryssing og alt fjerna frå vegen, så det trur eg går ganske bra. Men på slike dagar som søndag må alle prøve å ta omsyn til kvarandre og ta det ekstra med ro.

Likar lite skigåing på vegen

Politiet får ein del tips om skiløparar som følgjer vegen, noko som politiet meiner ikkje er så bra.

– Skiløparar må sjølvsagt også ta omsyn, men det viktigaste er at bilistane passar på for det er då konsekvensane blir størst, seier lensmann Jon Tommy Flo.

På Sunnmøringen si nettside kan du til ei kvar tid sjå bilde frå webkamera frå Strandafjellet.