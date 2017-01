Mange vil ha montert DAB i bilen

I Møre og Romsdal blir FM-sendarane til riks- og distriktsradio slått av 8. februar. For å få inn radiosignala deretter må ein anten ha ein ny DAB-radio eller montere adapter.

Somme ordnar dette sjølve, også i bilen, men andre ønskjer råd og hjelp til monteringa.

– Vi har ein del firmabilar og har dei par siste åra prøvd oss fram på dei. Etter kvart radioane har gått sunde har vi montert inn DAB. Totalt sett har vi sikkert montert 30-40 stykker, medrekna både eigne bilar og til andre. Når folk har bedt om det, har vi montert DAB. Men no har det blitt eit rush. Berre siste veka har det ramla inn 20 bestillingar, fortel Hans Roar Emdal, sjef for verkstaden til Stranda Anleggservice AS.

Ver forsiktig med airbagen

Emdal fortel at det går forholdsvis greitt å montere DAB i dei fleste bilar, og at dette er noko normalt nevenyttige personar kan gjere sjølve. På nyare bilar ligg det ofte airbagar i sidestolpane, så ein må vere forsiktig ved monteringa. Og viss ein er usikker, bør ein ikkje gjere det sjølv.

– Enkelte nyare bilar med integrert originalradio kan det vere litt verre med. Men då kan ein montere eit USB-adapter som er programmert for det enkelte bilradioanlegg. Eit slikt adapter kan ofte monterast skjult. Til dømes er det ein del bilar med USB-uttak gøymt i midtkonsollen bak.

Frå 2.500 kr og oppover

Dei fleste vil likevel ha eit utvendig adapter som er lett å montere, og gjerne rimelegare. Det går mest av adapter med trådlaus overføring.

Emdal fortel at dei billigaste løysingane kjem på 2.500- til 3.000 kroner ferdig montert. Det spørst kor avansert ein vil ha det. Dersom eksisterande spelar skal skiftast ut med ein ny, som kanskje også har ryggekamera, kan det fort bli tale om mange tusen kroner.

Enno nokre hol i nettet

– No har de halde på med DAB ei stund, kva vil du seie om lydkvaliteten samanlikna med FM?

– Lyden blir reinare og klarare, men vi har sett at der er litt hol i nettet her og der enno. Og det er lett å tabbe seg ut når ein skal montere antenne, blant anna. Lyden kan bli dårleg, viss ein ikkje gjer det rett.

Eventuell tilpassing

Stranda Anleggservice monterer DAB innimellom andre oppdrag. Til vanleg tar det ein times tid på adaptermontering. Viss ein skal byte spelar, tar det lenger tid. Og viss ein vil bruke anlegget som høyrer til bilen og kunne styre radioen til dømes med knappar på rattet, må adapteret tilpassast det konkrete anlegget. Programmeringa må skje hos leverandøren før slike DAB-adapter blir sendt til verkstaden.

– Eg trur det kjem til å bli eit sånt rush at leverandørane ikkje klarer å levere raskt nok. Eg har høyrt at enkelte har fått beskjed om at ein prioriterer dei i landet som bur der dekninga forsvinn først, og at andre må vente. Det kan bli litt kø når det no nærmar seg stenging av FM her i fylket. For kanskje må utstyret programmerast, og då er det ikkje berre for leverandøren å gå i hylla og hente inn. Leverandøren må kanskje legge inn programvare, sidan dette blir bestilt til den enkelte typen anlegg, fortel Hans Roar Emdal.