Tidslinje 2014–2017

September 2014

18. september 2014: Stranda kommune inngår kontrakt med Orkla Foods Norge AS om å skaffe grunn og tilkomst til industriområde i Svemorka. I kontrakten forpliktar Orkla seg til å refundere kommunen sine utgifter i samband med utbygginga, utan at beløp blir talfesta. Naudsynt reguleringsplan vart vedteke av kommunen same året.

Oktober 2014

24. oktober 2014: Stranda kommune har møte med Orkla Foods Norge AS, kor det kjem fram at byggestart på nytt fryseri er tidfesta til veke 48 i 2015.

November 2014

12. november 2014: Kommunestyret godkjenner eit økonomisk oppsett med kostnader på rundt 35, 3 millionar pluss moms – totalt 44 millionar kroner. I oppsettet legg industriveg til fryseri inne med budsjettering på 9,3 millionar kroner – bygd i kommunal eigenregi.

Februar 2015

11. februar 2015: Kommunestyrerepresentant Ole Jørgen Sve (Frp) stiller i epost spørsmål om i kva grad inngåtte rammeavtaler med entreprenør for utbygging var dekkande for arbeid med tomt og tilførselsveg til fryseriet.

Mars 2015

19. mars 2015: Kontrollutvalet i Stranda kommune gir uttale i saka på oppdrag frå kommunestyret. I uttalen seier kontrollutvalet at utbygginga ikkje er i tråd med lov om offentlege anskaffingar, som gir ein nasjonal terskelverdi på 500.000 kroner for offentlege innkjøp.

April 2015

16. april 2015: Kommunen lyser ut anbod for opparbeiding av vatn- og avløpsgrøft frå Svemorka til Berge ut på Doffin. Konkurransegrunnlaget er tilrettelagd av Norconsult AS (tidlegare Provar AS).

29. april 2015: Kommunestyret tek samrøystes uttalen frå kontrollutvalet til vitande.

Mai 2015

21. mai 2015: Tilbudsfristen på anbodet går ut. Seks tilbod kjem inn, og Norconsult AS innstiller på at Kveen AS skal tildelast oppdraget. Rådmannen sluttar seg til dette. Firmaet som er innstilt som nummer to, Opshaug Sandtak AS/Stranda anleggsservice AS, meiner tilbodet frå Kveen AS må avvisast fordi utfylt grøfteskjema ikkje er levert.

Juni 2015

08. juni 2015: Norconsult AS etterlyser i brev til Stranda kommune skriftlege kontraktar for sju ulike prosjekt yngre enn fem år. Førespurnaden blir ikkje svara på av kommunen.

30. juni 2015: Advokatfirmaet Grette DA får i oppdrag å skrive ei juridisk betrakting om saka, og skriv til Norconsult at « ... det ikkje ligg føre plikt å avvise Kveen» jamfør forskrift om offentleg anskaffingar paragraf 11–11.

Juli 2015

02. juli 2015: Utval for Miljø og kommunalteknikk (MK) gjer vedtak om å velje Kveen AS som entreprenør for VA-grøft i Svemorka. Kostnaden på prosjektet er sett til 10. 107.128 kroner eksklusiv moms.

24. juli 2015: Opshaug Sandtak AS/Stranda anleggsservice AS klagar på vedtaket via Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA.

20. august 2015: Rådmannen innstiller til MK at klaga frå Opshaug sandtak AS/Stranda anleggsservice AS skal avvisast. MK tek klaga frå Opshaug Sandtak AS/Stranda anleggsservice AS til følger, og tildeler sistnemnde oppdraget med VA-grøft Svemorka.

August 2015

28. august 2015: Tilboderane i anbodet får skriftleg melding om at anbodet er tildelt Opshaug Sandtak AS/Stranda anlegsservice AS, med tre veker standard klagefrist.

September 2015

02. september 2015: Kommunestyret vedtek reglement for formannskapet. Formannskapet er no teknisk plan og byggenemnd for alle bygge- og investeringsprosjekt som ikkje er lagt under fast plan- og byggenemnd. Dette gjeld òg anbod og kontraktinngåing.

15. september 2015: Kveen AS sender klage på MK sitt vedtak om å gje anbodet til Opshaug Sandtak AS/Stranda Anleggsservice AS. Klaga blir ikkje handsama av kommunen.

21. september 2015: Vedståingsfristen – frist for å inngå kontrakt mellom kommunen og vinnar av anbodet – går ut. Kontrakt blir ikkje inngått.

25. september 2015: Kommunen er i møte med Orkla Foods AS sitt konsulentfirma Evensen Rør AS. Kommunen får opplyst at ein treng større kapasitet på mengd sløkkevatn – planlagd meng er 50 liter i sekundet, behovet ser ein no er 200.

29. september 2015: Evensen Rør AS sender ein epost til kommunen med opplysningar om nytt behov for sløkkevatn.

November 2015

5. november 2015: Opshaug Sandtak AS/Stranda anleggsservice AS tek initiativ til at vedståingsfristen kan verte forlenga, noko som ikkje blir følgt opp av kommunen.

13. november 2015: Ordførar, teknisk sjef og økonomisjef deltek i møte med Orkla AS, kor det blir semje om at Orkla skal betale kostnadsbidrag på 3,6 millionar kroner for investeringane i VA-anlegg Sve-Berge.

22. november 2015: Kommunestyrerepresentant og MK-leiar Frank Sve (Frp) skriv epost til rådmannen og ber om å få all korrespondanse mellom kommunen og Orkla gjort offentleg. Han viser til at bygga er oppe og det meste er på plass, men at refusjonsgrunnlaget ikkje er på plass. «Det skulle etter lova vore på plass før byggeløyve vart give», skriv han. Rådmannen svarer delvis på eposten 27. november, men blir ikkje ordinært svara på av rådmannen før 03. februar 2016.

26. november 2015: Rådmannen tilrår at anbodskonkurransen vedørande VA-grøft i Svemorka blir avlyst. I saksutgreiinga står det at ein i «oktober 2015» fekk opplysningar om at ein treng større mengd sløkkevatn enn planlagd. I tilrådinga står det at ein treng basseng og vassleidning i tillegg, berekna til 11 millionar kroner. Saka blir trekt frå MK.

30. november 2015: Klaga frå Kveen AS blir diskutert i formannskapet, men ikkje handsama. Drøftinga rundt saka kjem ikkje fram av møteprotokollen. Rådmannen legg fram tilråding av avlysing av anbodet for Sve-Berge, med bakgrunn i at det no var nye opplysningar i saka som oppfyller sakleg grunn jamfør forskrift.

Desember 2015

14. desember 2015: Formannskapet handsamar sak 127/15 «Kriterie for anbod VA». Den samrøystes innstillinga til kommunestyret seier at VA-anlegg Svemorka-Berge skal byggast som planlagd med eventuelle justeringar i tilbydar sitt grøfteskjema, klaga frå Kveen AS skal handsamast av formannskapet som klageinstans og høgdebasseng/grunnboring etter vatn til mellom anna Svemorka skal verte utlyst som to separate anbod.

16. desember 2015: Kommunestyret vedtek samrøystes tilrådinga frå formannskapet i sak 130/150. Kommunestyret handsamar i dette møtet ikkje klaga til Kveen AS, men utset saka.

Januar 2016

13. januar 2016: Rådmannen skriv brev til alle seks tilbydarar i anbodskonkurransen om at anbodet i samband med VA-anlegg Sve-Berge er avlyst og at tilboda blir forkasta, og at ei kontraktinngåing etter vedståingsfristen som eit ulovleg direkte innkjøp frå kommunen.

26. januar 2016: Formannskapet handsamar sak om avlysing av anbod Sve-Berge. Formannskapet vedtek fem mot to stemmer å avlyse anbodskonkurransen, noko som blir tilrådd til kommunestyret.

26. januar 2016: Kontrollutvalet har ekstraordinært møte om avlysing av anbodet. Kontrollutvalet uttaler at kommunen skulle avvise klaga frå Kveen AS og gjennomføre anbodsprosessen. I uttalen frå kontrollutvalet skriv dei at « ... sakleg grunn ligg ikkje føre dersom kommunen burde ha føresett avlysingsgrunn før konkurransen vart utlyst.»

26. januar 2016: Klaga frå Kveen AS blir realitetsbehandla av kommunestyret. Kommunestyret gjer vedtak 15 mot 10 stemmer å avvise klaga, med bakgrunn i manglande levert grøfteskjema.

Februar 2016

3. februar 2016: Kommunestyret ber i sak 019/16 kontrollutvalet « ... gjennomføre gransking av prosessen ikring saka om nytt VA-anlegg Svemorka-Furset-Berge» og vidare «Vurdering av prosessen opp mot krava i sentrale lovverk, kommuneloven, lov om offentlege innkjøp, forvaltningslov og offentleglova».

18. februar 2016: Advokat Svein Haaland krev på vegner av Kveen AS erstatning på 25. 000 kroner, grunngjeve i avlysing av anbodet utan sakleg grunn. Kommunen har erkjent ansvar og betalt beløpet.

April 2016

Slutten av april 2016: Kontrakt vert inngått mellom Orkla Foods AS og Stranda kommune om dekking av kostnader til VA-anlegg på 3, 6 millionar kroner

21. oktober 2016: Plan- og utviklingssjef Einar Lied orienterer kommunestyret om refusjonsgrunnlag i samband med utbygginga i Svemorka. Lied vurderer det slik at retten til å krevje refusjon har fallt vekk fordi arbeida var oppstarta før forslag til fordeling av utgifter med vidare var godkjent av kommunen.

Januar 2017

16. januar 2017: Kontrollutvalet handsamar sak om utbygginga i Svemorka på oppdrag frå kommunestyret. Dette er tredje handsaming av utbygginga i kontrollutvalet.