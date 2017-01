Varslar vêromslag

Meteorologisk institutt melder at det kan bli så mykje som åtte plussgrader i Stranda tettstad i morgon, tysdag. Ifølgje varslinga på yr.no blir det òg ein del regn, men statsmeteorologane seier at det ikkje skal bli så urovekkande mange våte millimeter.

– Finvêret er over for denne gang på Vestlandet. Regn og snø frå måndag kveld. Ikkje skremmande mengder, lokalt opp i 30mm på 24 timar, skriv dei på Twitter måndag.

Likevel er det ferda ut obs-varsel for Vestlandet og Trøndelag. Den lyder som følgjer: "Tysdag utrygt for vanskelege køyreforhold på grunn av fare for underkjølt regn og omslag til mildvêr."

Ifølgje langtidsvarselet for Stranda tettstad skal plussgradene halde fram ut denne veka – og truleg også uti neste veke, om prognosane slår til.