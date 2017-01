Januarrekord på fjellet

– Alt medrekna trur eg der var nærare tre tusen på fjellet sist søndag, seier ein nøgd Græsdal.

Skisenteret hadde 2300 unike brukarar gjennom apparatteljinga, i tillegg kjem barnetrekket og dei som går på tur og nyttar langrennsløypene.

– Det låg litt i korta at det skulle bli påsketilstandar. Nysnø, trå start på sesongen og fine vêrmeldingar gjorde at mange nok blinka seg ut denne dagen, meiner Græsdal.

Salet av sesongkort og besøket i anlegget er no likt med fjoråret. Sist veke var ca. 4000 innom anlegget. Det betyr ei dobling av besøket sidan opninga 12. november i fjor.

Snøen som kom sist veke gjer at Stian Græsdal no er trygg på at det er nok snø til å halde åpe utover. I tillegg til snøfallet har ein også fått produsert snø. – Litt mildvêr er berre brå slik at snøen får sette seg. Mot helga er det også meldt snø.

Førre veke opna også Roald-sida av anlegget. Det betyr at alle nedfartane no er tilgjengelege for skifolket.