Lov om offentlige anskaffelser og terskelverdiar

Sentralt i lov om offentlige anskaffelser er spørsmålet om terskelverdiar. I dette høvet snakkar vi om terskelverdiane til anskaffing av varer, tenester og bygge- og anleggsarbeid.

Anskaffingar under terskelverdien 100.000 kroner er unntatt både lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlege anskaffingar (FOA) frå 2006 – men det er eit krav at ein skal basere seg på konkurranse så langt det er råd uansett beløp.

For anskaffingar med verdi lik eller høgare enn 100.000 kroner men under nasjonal terskelverdi, kan oppdragsgivar velje open/avgrensa anbodskonkurranse. For innkjøp i denne storleiken er det protokollplikt på prosessen.

Den nasjonale terskelverdien var i 2014–2016 på 500.000 kroner, frå 1. januar 2017 er denne endra til 1, 1 millionar kroner.

For innkjøp over nasjonal terskelverdi men under EØS-terskelverdi (i 2014–2016 på 1,5 millionar kroner) må ein anten nytte open/avgrensa anbodskonkurranse eller konkurranse med forhandling.

Innkjøp over nasjonal terskelverdi har kunngjeringsplikt i Noreg, altså at det skal offentleggjerast i Doffin.

Terskelverdiane skal etter EØS-reglementet justerast kvart anna år, og frå 1. januar 2017 gjeld høgare terskelverdiar.