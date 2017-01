– Eit kraftig varsku til Stranda kommune

Kontrollutvalet handsama kommunen sitt engasjement Svemorka for tredje gong måndag, etter bestilling frå kommunestyret.

Granskingsrapport

Til grunn for handsaminga, ligg ein granskingsrapport ført i pennen av advokat Kjetil Kvammen.

– Formålet med rapporten er å belyse forbetringspotensiale, skuld er ikkje hovudmålsettinga. Det er viktig å førebygge, slik at handteringa av sentrale lovverk ikkje får slike utfall vidare, sa Kvammen i møtet.

Han peika då på spesielt lov om offentlege anskaffelser, forvaltningsloven og offentleglova.

– Dei største brota vi må førebygge, er administrative vedtak som ikkje er forankra i politiske vedtak. Det skal ikkje skje, og det er kritikkverdig at det skjer, sa han vidare.

Sjølv om rapporten er kritisk, finst det òg positive ting å trekke fram:

– At rådmannen har oppretta ei prosjektgruppe for å følge prosjekt med vatn og avløp er positivt, det er eit godt tiltak for å sikre kontroll. Det er viktig, men det kom seint, meinte Kvammen.

Refusjon

Eit av temaa som vart drøfta, var refusjon av kommunen sine utgifter i samband med utbygginga.

I kommunestyremøtet den 21. oktober, orienterte plan- og utviklingssjef Einar Lied om at han vurderte det slik at tidsfristen for å krevje refusjon var gått ut jamfør plan- og bygningslova.

– Det er lovbestemte fristar jamfør plan- og bygningslova, som antageligvis er oversete. Dermed går ein glipp av eit refusjonsgrunnlag på 28 millionar kroner. Fristen er når ein gjer fysiske tiltak i terrenget, sa Kvammen.

Orkla har inngått avtale med kommunen om eit frivillig anleggsbidrag på 3,6 millionar kroner, men forholdet mellom opphaveleg avtale – som går på refusjon – og ny avtale som går på anleggsbidrag er uklår.

– Grunnlaget er på 28 millionar, men ein må og sjå på kven som er refusjonsdebitor. Kor mange dei er, og kor sterkt grunneigar skal vere berørt før ein er forplikta til å betale for opparbeidd gode (refusjon red. anm.). Det er tre stykke, Orkla er ein av dei tre – og det er ikkje gitt at dei skal belastast likt, sa Kvammen.

– Refusjonsplanen skal godkjennast politisk før ein byrjar å grave. Avtalen frå 2014 såg eg første gong då eg las granskingsrapporten, sa Ole Jørgen Sve (Frp).

Han meinte at sidan Orkla sitt område gjeld 36 prosent av reguleringsplanen, ville det vere naturleg at dei òg betalte lik prosent i refusjon.

– Grunnlaget er på 28 millionar, ein kan sjå for seg eit tap på 8–10 millionar kroner i verste fall. Det handlar ikkje berre om prosedyre, men òg om moral. Det er åtvara over år om både anbod og refusjon, sa Sve.

Kritikk av rådmannen

Kontrollutvalet kom òg med sterk kritikk av rådmannen, spesielt kva gjaldt tilrådinga frå rådmannen om å avlyse anbodskonkurransen for vatn- og avløp for Svemorka-Berge.

– Er kontrollutvalet samd om at det som er kome fram i rapporten ikkje endrar at rådmannen ikkje er kompetent til å avlyse konkurransar, spurte Gjærde kontrollutvalet.

– Anbodet var vedteke i MK (miljø- og kommunalteknikkutvalet red. merkn.). Brevet frå rådmann varsla avlysing, og då overprøver ein politiske vedtak utan at dette kjem opp i politiske fora. Dette gjeld politiske vedtak og respekt for politikarar, meinte Sve.

Klaga frå Kveen på anbodsprosessen, kom òg opp som eit tema.

– Vi er heldig at vi slapp unna med å betale 25.000 kroner med omsyn til Kveen-klaga. Det er farleg å ikkje følge opp 100 prosent.

– Det er påvist feil, men kva konsekvensar har dette? Vi veit ikkje om det er betalt riktig pris. Kommunen er heldig at ingen andre klaga på prosessen, det ville ført til konsekvensar for kommunen. Stortinget har bestemt at klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) får tilbake retten til å pålegge straffegebyr. Tidlegare år har dei pålagt 100 millionar i gebyr, ein tredjedel tilknytt punktet om manglande utlysing. Kommunane må ta dette alvorleg og gjere ein skikkeleg prosess, meinte Gjærde.

Rammeavtaler

– Frå administrasjonen vart det argumentert med tidspress og at ein ikkje hadde tid til å lyse ut prosjektet. Dette er tilbakevist som ein ugyldig grunn for manglande utlysing. Det viser seg at det ikkje er inngått dei rammeavtalene som er påstått, som er ei nokså dramatisk opplysning. Konsekvensen må vere å få rutinar på plass for å kontrollere inngåtte rammeavtaler som ikkje er følgt opp i praksis, spurde Gjærde advokat Kvammen om.

– Det er ein rett konklusjon. Rammeavtaler blir inngått på bakgrunn av konkrete oppgåver. Dei skal klargjerast i rammeavtalene, og dette kom ikkje opp. Fylkesmannen sa i 2008 at ein ikkje kunne bruke desse avtalene, og konklusjonen er at rammeavtalene ikkje er dekkande for vegprosjektet, sa Kvammen.

– Eg har hatt rammeavtaler med kommunen sjølv i fleire år, og eg er sjokkert – eg skjønner ikkje korleis det er mogleg. Eg starta med å skrive ein epost, og tok kontakt med fylket. Der var det klar beskjed: Det er i eigenregi om kommunen eig alt. Terskelverdien er 500.000. Om rammeavtalene viser seg å ikkje vere inngått, har nokon fått arbeid dei ikkje skulle ha hatt om det ikkje er inngått skriftleg avtale om dette, sa Sve.

– Administrasjonen har ikkje tatt omsyn til kommunestyrevedtaket om ulovleg direkte innkjøp, og heldt fram med prosjektet. Det ser ut som om administrasjonen ikkje har tatt omsyn til kommunestyrevedtak, meinte Gjærde.