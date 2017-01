Svemorka – tredje handsaming i kontrollutvalet

Kontrollutvalet handsama i 2015 Svemorka-utbygginga, då med utgangspunkt i mogleg brot på anbodsreglane. I uttalen frå kontrollutvalet i sak 01/15 heiter det at ein ikkje kunne sjå at kommunen kunne dokumentere legitime grunnar for unntak frå anbodsforskrifta sitt krav om utlysing på Doffin.

Kontrollutvalet hastehandsama igjen saka 26. januar i fjor, då med bakgrunn i rådmannen si innstilling om å avlyse anbodet i Svemorka.

Kontrollutvalet kom då fram til i si uttale at det ikkje låg føre sakleg grunn etter anbodsforskrifta for å kunne avlyse konkurransen i Svemorka.

Granskingsrapporten

Måndag handsama kontrollutvalet saka på nytt, på bakgrunn av ein granskingsrapport utarbeidd av advokat Kjetil Kvammen. Granskingsrapporten har ifølge saksutgreiinga synleggjort ei rekkje formelle og andre feil som er gjort i utbyggingsprosessen.

Blant feila som blir påpeikt, er feil ved avlysing av igangverande anbodsprosess, spørsmålet om refusjon av kommunen sine utgifter i samband med utbygginga, og tilhøvet til offentlegprinsippet.

– Nokre av feila kan skuldast ein viss grad av uforutsette tilhøve, medrekna manglande personellkompetanse som følgje av at ein sentral person slutta i stillinga si i kommunen. Andre feil og manglar må derimot tilskrivast svikt i interne rutinar og uaktsamt brot på ulike lovreglar, heiter det i saksutgreiinga.

Og vidare:

– Kontrollutvalet bør vurdere den sist nemnde kategorien av feil som den mest vesentlege.

– Økonomisk sett har kommunen ikkje hatt system for å følgje opp samanhengen mellom frivillig avtale og pålegg om refusjon etter plan- og bygningslova. Som følgje av dette kan kommunen ha tapt betydelege midlar, står det i utgreiinga.

Kontrollutvalet tilrår at kommunestyret ber rådmannen legge fram ei separat sak, som avklarer korleis avdekka feil kan verte retta opp.