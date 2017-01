Handsamar sak om parkering i Geiranger

Saka har vore oppe til handsaming i MK fleire gonger før. Den 25. august 2016 vart saka utsett, fordi ein ville ha meir utfyllande opplysningar om konsekvensar og økonomi ved innføring av parkeringsordning i Geiranger.

Saka var vidare til handsaming i MK den 14. desember 2016, og vart då trekt.

Innstillinga frå rådmannen er å tilrå vedtak om innføring av avgiftsparkering i Geiranger, og at Stranda kommune søkjer om delegert mynde til handheving av gebyrordninga. Det blir vidare tilrådd å etablere eit kommunalt AS for å stå for innføring og drift av parkeringsordninga, og at ein set av midlar på budsjettet i samband med igangsetjing av parkeringsreguleringa.

Meir om saka er å lese i Sunnmøringen torsdag.