Kristine imponerte i Oslo

Særleg laurdag var utøvaren frå Sunnylven IL sterk. Då stod 5 km i fristil på programmet. Etter ei sterk avslutning tok ho 3.plass av 71 fullførande i klassa, med store deler av dei beste løparane frå Oslo-området og Austlandet elles, på plass. Vinnar vart Maria Hartz Meling, Konnerud IL, på 13.03. Ho var sekundet føre Emma Kirkeberg Mørk frå Drammens Ballklubb. Kristine Hjellbakk Hole tok siste pall-plassen med 13.26.

Tyngre på jaktstart

Dagen etter stod jaktstart i klassisk stil på programmet. Også her fem kilometer. Denne dagen med litt færre deltakarar (49 fullførande) i tøffe løyper på kunstsnø. Dei to beste frå rennet laurdag bytte plass i toppen. Mørk kom inn på tida 14.57, mot Meling sine 15.19. Dei to var ganske suverene. Tredjeplassen gjekk til Pernille Karlsen Antonsen, Koll IL, på 16.00

Kristine kom på 10. plass med tida 16.44.

Heng på dei beste

Sesongmålet for norske 15-åringar er naturleg nok Hovudlandsrennet. Det er å rekne som eit uoffisielt NM. Renna i Oslo viste at Kristine kan ete kirsebær med dei beste i landet i fristil – om helse og ski spelar på lag. Elles var renna ei stadfesting av at godt treningsarbeid året rundt, betalar seg i form av resultat.