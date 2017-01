– Område i Stranda utan DAB, må få det snart

I dag kom justis- og beredskapsminister Per-Willy Trudvang Amundsen sitt svar på Jenny Klinge sitt skriftlege spørsmål med utgangspunkt i mangelfull DAB-dekning i Sunnylven.

Spørsmålet reiste ho blant anna etter innspel frå partifelle og sunnylving Inge Røyrhus, som også har vore i kontakt med Sunnmøringen og fortalt om til dels elendig DAB-dekning i Stranda.

Turisme i Sunnylven

– Det er bra at statsråden legg vekt på verdien radio har for beredskapen, men eg er usikker på om han tar inn over seg korleis denne beredskapen faktisk kan svikte i visse område. Synnylven og Hellesylt er eit døme på eit område med særs mykje turisme, men kor DAB-dekninga ikkje er god nok, seier Jenny Klinge i ein kommentar til svaret frå Amundsen.

Stortingsrepresentanten forventar at alle som har hatt tilgang på radio via FM skal få det via DAB, og det frå den dagen FM-nettet blir sløkt her i fylket.

Statsråden har svart om DAB i Sunnylven Regjeringa ser radio som viktig for varsling i beredskapssituasjonar, og vil ha rapport om DAB-dekninga raskt etter sløkkinga av FM-nettet.

Dekning der folk bur - eller ferdast?

Den dagen nærmar seg raskt, så statsråden må gi eit tydeleg signal nedover i systemet for å sikre beredskapen for folk i fylket vårt. Dessverre reknar regjeringa prosentvis dekning ut i frå kor folk bur, ikkje kor folk ferdast og oppheld seg elles i tillegg. Dette meiner eg er feil, og det gjer at mange faktisk kjem til å ha dårlegare tilgang på radio enn før.

Overlet skjønnet til NRK

– Radioen er ein effektiv og god måte å varsle om alvorlege truslar og alvorlege hendingar på, og eg håpar statsråden tek dette på alvor. Det er fint at regjeringa ber NRK om å gjere vurderingar av om område utan dekning på dekningskartet, bør få dekning ut frå beredskapsomsyn. Det er samtidig ikkje nødvendigvis bra at dette står og fell med skjønnsvurderingar frå NRK si side. Men for dei områda i Stranda som no ikkje har DAB-dekning, er det opplagt at denne må koma på plass snarast, nettopp av omsyn til beredskapen.

Les heile spørsmålet og svaret på Stortinget si nettside.