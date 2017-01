Statsråden har svart om DAB i Sunnylven

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) i Justiskomiteen leverte fredag 13. januar inn eit skriftleg spørsmål til justis- og beredskapsministeren, som no har svart. Representanten spurde om ministeren såg på informasjon via radio som viktig, og ville seje i verk tiltak for å sikre at område som er særleg utsette for til dømes flaum og skred kan få informasjon gjennom radio.

Sunnmøringen om DAB

I grunngivinga for spørsmålet viste ho til leiarartikkelen i Sunnmøringen 12. januar som peika på manglande DAB-dekning i Sunnylvsbygda per i dag. Innbyggjarane har mellom anna peika på kor viktig det er å bli varsla når skredet og påfølgjande flaumbølgje kjem frå Åkerneset.

Måndag 23. januar kom svaret frå justis- og beredskapsminister Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp). Der nemner han ikkje Sunnylven spesielt, men tek føre seg generelle vurderingar.

Ser radio som viktig i kriser

Amundsen slår fast at radio er ein viktig kanal for varsling i beredskapssituasjonar og for informasjon og meldingar til folket. Særleg aktuelt er det å nytte seg av radio for å formidle slik informasjon i samanheng med; ekstremver, flaum- og eller skredfare som tilseier at innbyggjarane må ta forholdsreglar. Han viser til at radio er vesentleg i tillegg til varslingssignal over tyfonanlegg.

Statsråden viser til stortingsvedtaket om at regjeringa bør følgje FM-sløkkinga nøye, og løpande sikre seg at beredskapen ikkje blir ramma og dekningsgraden for DAB blir oppfylt i tråd med føresetnadane i Stortinget.

Nesten 100 prosent?

– Dette er det viktigaste beredskapskravet. Berekningar gjort av Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom), viser at befolkningsdekniknga i NRKs DAB-nett er på 99,7 prosent. Dekningsgraden i NRKs DAB-nett er etter Nkoms vurderingar dermed minst like god som FM-nettet, som har ei befolkningsdeknign på om lag 98,6 prosent i FM stereo og ca 99,6 i FM mono, skriv Amundsen.

Han legg til at DAB-nettet vil vere teknisk meir robust enn dagens FM-nett, og at ein reknar med at dekninga i tunnellar også blir betre fordi alle radiokanalar (ikkje berre P1) blir tilgjengelege.

Rapportering etter sløkking

Amundsen viser til at kulturdepartementet som ansvarleg departement ber NRK om å gjere greie for dekning innan 14 dagar etter sløkking av FM-nettet i kvar region.

– KUD legg til grunn at NRK løpande og så raskt som mogleg undersøker og gølgjer opp eventuelle tilbakemeldingar. I tillegg blir NRK bedt omå fortløpande å vurdere kor videt område utan dekning på dekningskartet, bør få dekning ut frå beredskapsomsyn, skriv justis- og beredskapsministeren.

