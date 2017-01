Ber Stryn vurdere å bli del av Møre

Kommune- og fylkespolitikar Frank Sve ser for seg at Stranda og Stryn slår seg saman. Han trur desse to kommunene ville danne ein svært attraktiv kommune, spesielt i forhold til reiseliv.

– Geiranger, Stryn, gondolbane i Loen, Stranda skisenter for å nemne noko. Dette er alle sterke merkevarer som saman ville danne eit enormt sterkt tilbod. Ei fantastisk kommune i forhold til reiseliv, men også skule og handel, seier Sve til Fjordingen.

Han er samtidig tydeleg på at Stranda ikkje vil vere ein del av Vestlandsregionen. Det er null sjanse for, seier han.

– Sve ville banke ned

Ordførar i Stranda Jan Ove Tryggestad (Sp) har følgjande kommentar til utspelet frå Frank Sve om Stryn og Stranda:

– Denne konstellasjonen har vi hatt oppe tidlegare og då har Frank Sve vore ivrig på å banke dette alternativet ned. Om han no har snudd så føyer utspelet seg berre inn i rekkja av uforutsigbare kommentarar, seier Tryggestad.

Ifølgje Fjordingen støttar han likevel tanken om Stryn og Stranda:

– Strynealternativet er framleis aktuelt, så er eg stiller meg bak det Sve seier her. Denne konstellasjonen ville gjort kommunen til ei av landet sine største kommunar, seier Tryggestad, til Fjordingen.