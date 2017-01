Gladmelding om DAB i Sunnylven

NRK har merka seg Sunnmøringen si omtale av DAB-dekninga, seinast på nett 23. januar og sende derfor informasjon via lokalavisa tysdag ettermiddag. Her er gladmeldinga frå NRK til innbyggjarane øvst i Sunnylvsbygda:

– NRK (ved Norkring) kjem til å sette opp ein DAB-sendar i Sunnylvsbygda innan sløkking 8. februar, fortel kommunikasjonsmedarbeidar Marit Holmquist Fenne i ein e-post til avisa.

Praktisk løysing med lite ulempe

Norkring (som eig sendarnettverket både på DAB og FM) fann etter kvart ei god løysing: Dei vil flytte den gamle FM-sendaren litt ned, for så å montere DAB-sendaren der FM-sendaren står i dag. Det vil derfor berre bli eit kort brot i akkurat når FM-sendaren blir flytta.

– Dermed er det duka for ei stor auke i kanalutvalet for dei som har DAB-radio i området. NRK har 15 kanalar, fortel Fenne.

Tidlegare har Øyvind Vasaasen, ansvarleg for DAB i NRK, hatt den offisielle kommunikasjonen med ordførar Jan Ove Tryggestad i denne saka. Som meldt i Sunnmøringen jobba NRK då på spreng for å finne ei løysing – og no ser det ut for at planen er klar.