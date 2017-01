Brann i bygning

Det var klokka ti over ti onsdag kveld at 110-sentralen melde via Twitter om bygningen som står i brann i Eidsdal. Brannvesenet opplyser at det er sterk vind i området.

Bygget skal vere overtent, men det skal ikkje vere dyr i bygget.

Politiet opplyser at driftsbygningen skal vere ein fjøs. Det står eit hus i nærleiken.

– Den aktuelle garden skal vere fråflytta. Fjøs er fullstendig overtent, og brannvesenet jobbar for å redde eit nærliggande fråflytta hus, melder politiet i ei ny melding 22.26 onsdag kveld.

Litt seinare opplyser brannstellet at driftsbygget er totalskadd. det blir jobba for å hindre spreiing til andre bygg.