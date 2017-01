Ønskjer å møte Stryn

– Eg er veldig innstilt på å møte Stryn snarast råd for få gjort opp ein status om eventuelle drøftingar om ei samanslåing, seier ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) til Sunnmøringen.

Til avisa Fjordingen fredag uttala ordførar Sven Flo (H) at han kjem til å be om møte med den politiske leiinga i Stranda ganske snart. Dette på bakgrunn av eit utspel frå Frank Sve (Frp) og tilslutning frå Tryggestad i same avis.

Mykje har skjedd sidan sist

Tryggestad seier til Sunnmøringen at i prosessen med kommunereforma hadde Stranda berre eitt formelt punkt der representantar frå kommunen møtte representantar frå Stryn.

– Rett nok var det i lag med Hornindal, og mykje vatn har rent i havet sidan det. Den gongen var vi ikkje budde verken vi eller Stryn til å gå vidare. Først og fremst var det fordi regionspørsmålet ikkje var avklara, og det er det framleis ikkje.

Andre alternativ fall

Strandaordføraren peikar på at ein på den tida sonderte terrenget og dels hadde direkte drøftingar i høve Norddal/Stordal og Sykkylven. Stranda hadde sine prosessar og Stryn sine med Hornindal og andre nordfjordkommunar.

– Når det no fall i fisk, av ulike grunnar, er det klart at Både Stryn og Stranda sit igjen med nokre uavklarte spørsmål. På prinsippielt grunnlag ser eg fleire likskapar mellom desse to kommunane, næringslivsmessig og kulturelt. Det er heilt opplagt at vi innanfor næringslivet er store på landbruk, næringsmiddelproduksjon og på reiseliv. Sånn sett er det ikkje utenkeleg, men fylkesgrensa har gjort at det har vore vanskeleg å få til nokon konkrete drøftingar.

Hornindal blokkerer ikkje

– Det at Hornindal har valt ei anna retning i kommunereforma, vil det komplisere for Stryn og Stranda?

– Både ja og nei. Hornindal har gjort sitt val, og det respekterer eg. Ei eventuell samanslåing ligg eit stykke fram i tid, men Hornindal vil ikkje hindre ein slik konstellasjon dersom det elles blir funne fornuftig. Diskusjonen om kommunestruktur kan hende tar ei anna retning når vi set oss ned og snakkar med Stryn, men på noverande tidslpunt trur eg det er fornuftig for begge kommunar å sjå om det er moglegheit og interesse for å gå inn i nokon nærare drøftingar.

Milliontap, men ikkje hastverk

– Då hastar det vel framleis å få gjort noko første halvår i år viss Stranda ikkje skal gå glipp av 2,8 millionar kroner frå staten grunna manglande samanslåingsvedtak?

– Ja, det hastar i forhold til tilskotssatsane. Men for meg er det ikkje aktuelt å haste oss inn i ein konstellasjon for at vi skal få igjen desse 2,8 millionane, det er ikkje aktuelt. Då har eg sagt i mitt eige kommunestyre at eg avventar det som skjer i valet no til hausten. Ting kan endre seg over natta, men dei kan også bli forsterka. Den moglegheita må ein også ha med seg.

Éin kommune, to regionar?

Tryggestad meiner det er openberre avklaringar som må finne stad viss Stranda og Stryn seriøst skal sette seg ned og forhandle. Punkt ein er regiontilknytning. For Stranda er det aldri aktuelt å gå sørover for å bli med eit eventuelt vestlandsfylke.

– Stryneordføraren seier til Fjordingen at det er råd å slå saman Stryn og Stranda, sjølv om dei fortsatt skal vere på kvar si side av grensa?

– Ja, eg ser han peikar på det, og vi skal ikkje avvise det, men det vil bli betydeleg meir komplisert. Folk i Stranda er sunnmøringar. Banda våre er knytt til Sunnmøre. Samtidig har vi kulturelt og historisk hatt eit betydeleg samarbeid med Stryn og eg ser at det kjem til å bli endå viktigare i åra som kjem. Det ser vi i samarbeidet om Strynefjellsløysinga. Det ser vi på samarbeidet om det som skal skje i Hornindal med vegen frå Grodås til Møre grense. Og eg trur vi kan sjå ei rad fellesnemnarar i åra som kjem for begge kommunane, seier ordførar Jan Ove Tryggestad.