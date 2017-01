Stryn vil ha reformmøte med Stranda

Tysdag kom kommune- og fylkespolitikar Frank Sve (Frp) med eit utspel i Fjordingen om at stryningane burde bli møringar og at Stranda og Stryn kunne slå seg saman og bli ein svært attraktiv kommune.

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda var overrraska over at Frank Sve no kom med dette utspelet, men sa seg samd i at Strynealternativet framleis er aktuelt.

No gir ordførar i Stryn, Sven Flo (H), positiv tilbakemelding:

– Eg synest utspelet er såpass interessant at eg kjem til å be om eit møte med den politiske leiinga i Stranda ganske snart, seier Sven Flo til Fjordingen.

Der slår han også fast at det er uproblematisk å slå saman kommunane sjølv om dei framtida vil ligge på kvar si side av ei regiongrense.

Flo framhevar at begge kommunane er gode på turisme og næring.

I turistbygda Geiranger har mange av innbyggarane lenge ivra for at Stranda burde slå seg saman med Stryn, nettopp på grunn av denne felles styrken (jamfør artikkellenke frå februar 2016).