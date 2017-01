Hellesyltdagane i kjømda

Eldar Vågan er i dag stadfesta som hovudartist på hovudscena.

Vågan bør vere kjend for dei aller fleste som gitarist og låtskrivar i Vazelina Bilopphøggers og deltakar på "Hver gang vi møtes" på TV2.

Til Hellesylt kjem han som soloartist. Frå arrangørane får vi opplyst at han held konsert søndag, og det er eit gratisarrangement for alle mellom 0 til 100.

Frå før er Maria Haukaas Mittet stadfesta som artist på kyrkjekonserten fredag. Mittet (tidlegare Storeng) er for Grand Prix-fantastar kjend for deltaking i Eurovisjonsfinala i 2008 med "Hold on, be strong" - og var vinnar av Stjernekamp på NRK sist sesong.

Hellesyltdaganekomiteen jobbar med å få på plass artist på utescena laurdag - vi skal halde både sunnylvingar og andre orientert når dette blir klart.

Hellesyltdagane er i år frå 7. til 9. juli - og markerer altså 40 år i år.

Godvèret under arrangementet i år er allereie bestilt, får vi opplyst frå komitèen.