Sjå kommunefakta for Stranda

Innbyggartalet 4.632 er per tredje kvartal 2016 og gjelda 139.406 kroner per innbyggar er per 2015. Til samanlikning er dette 20.000 kroner mindre i gjeld per innbyggar enn i nabokommunen Norddal. Men over det doble av gjelda per hovud i Stryn.

Per kvadratkilometer landareal i Stranda er det fem personar. Dette er berre noko av det du kan lese og sjå ved å trykke på lenka i denne saka.

Folketal, utdanning, levekår

Her kan du studere ymse kommunefakta for Stranda (befolkning, helse og levekår, barn og unge, utdanning, arbeid og inntekt, kommunens økonomi), lett illustrert med grafar og søyler på Statistisk sentralbyrå si nettside.