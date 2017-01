– Møt opp på torsdag

Skulestrukturen i Stranda er under utgreiing, og sak skal fremjast til politisk handsaming på vårparten. Geiranger, Liabygda og Sunnylven er skulene som blir utgreidd i denne omgang, og folkemøte har vore arrangert både i Geiranger og Liabygda.

Torsdag ettermiddag står Sunnylven for tur. Ein av alternativa som vert jobba med i arbeidsgruppa, er å flytte ungdomsskuleelevane til Stranda.

Dette er FAU kritiske til.

- Vi stiller oss spørsmålsteikn ved om det er pengar å spare på dette, og det vil gi store konsekvensar for elevane mellom anna med omsyn til reiseveg, seier nestleiar i FAU Gunn-Elise Gjelsvik.

Gjelsvik og peiker på at byggeforbodet i Sunnylven vart oppheva i fjor, og at dette har moglegheiter til å gi vekst til bygda. Ei trinnvis nedbygging av skulen vil ha stikk motsett effekt, meiner dei.

- Ei nedlegging av skulen er ei nedlegging av bygda. Om ein flyttar ungdomsskulen, blir det neste steget å flytte mellomtrinnet. Og då går vi mot ei nedbygging av bygda, seier Anita Langeland som er leiar i FAU. No vert det mobilisert for å få flest mogleg til å møte på folkemøtet, og seie meininga si.

- Vi hadde eit foreldremøte førre veke, og det ga startskotet for mobiliseringa. Vi held på å sende ut brev til alle lag og organisasjonar i bygda, for å få dei til å møte. Og vi ønskar at flest mogleg engasjerer seg i saka, seier Langeland.

- Vi ønsker fullt hus på folkemøtet, og at mange kjem og seier meininga si om saken. Vi mobiliserer for å halde fast på at 1. til 10. trinn skal gå på Sunnylven skule, seier FAU.