Utvida fristen for UKM

Ung Kultur Møtast (UKM) skal vere på Stranda søndag 5. februar, og fristen for å melde på innslag var opphavleg søndag 29. januar.

Søndag var det 34 påmelde til UKM i Stranda

– Det er framleis god plass - uansett kva du ynskjer å delta med. Musikk, dans, bilde, foto, film, andre sceneinnslag - kun fantasien set grensene, skreiv Stranda kulturskule søndag kveld.

Ny frist onsdag

– Vi har fått melding om at nokre vart for seine med å melde seg på UKM i Stranda søndag kveld. Vi opnar difor oppatt påmeldinga. Påmeldingsfristen er no sett til onsdag 1. februar kl 23.00! Dette er absolutt siste frist for å melde seg. Vel møtt til ei flott mønstring, skriv kulturskulerektor Trond Otto Berg på Facebook måndag.