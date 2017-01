Lanserer dronefilm om Stranda

May Britt Vad og Maria Karstad Sunde frå programfaget Internasjonal engelsk ved Stranda vidaregåande skule fortalde om innslaget saman med entreprenørskapslærar Ole Bjørn Hjellegjerde.

Til fylkesmeisterskap

Både ordførar Jan Ove Tryggestad, rådmann Åse Elin Hole og næringssjef Inge Bjørdal var tydeleg begeistra då dei tysdag fekk sjå den engelskspråklege videosnutten for første gong. Filmen vil kommunen blant anna bruke på heimesida si.

Ungdomsbedrifta This is Stranda UB skal delta i fylkesmeisterskapet for ungt entreprenørskap i Møre og Romsdal, og der er eitt minutt maksimumgrense for filminnslaga. Dette gjorde det ekstra krevjande å presentere heile kommunen.

Gav meirsmak

Under presentasjonen på rådhuset ymta kommunetoppane frampå om Stranda vidaregåande skule også kunne lage ein litt lenger film som kan nyttast i marknadsføring av kommunen.

Bedrifta har fått 4.000 kroner i støtte frå kommunen for å leige inn ein autorisert droneoperatør. Tommy Rasmussen har filma med droner, men det er elevane sjølve som har skrive manus, lagt på kommentarar, klipt og redigert filmen This is Stranda.

Les intervju med elevar og ordførar i Sunnmøringen torsdag 2. februar.